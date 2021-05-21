Пермский край готовится к выборам

В Перми состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональной общественной палатой, общественным штабом по наблюдению за голосованием в Пермском крае, политическими партиями и некоммерческими организациями. Сделано это для того, чтобы выборы в сентябре прошли открыто и прозрачно, а избирательные кампании - конструктивно и законно.Станислав Швецов, руководитель регионального исполнительного комитета РО партии «Единая Россия»: "Наша партия всегда открыта к такому сотрудничеству, поэтому всегда будем рады принять участие в любых семинарах".Документ подписали представители от "Единой России", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", Российской партии пенсионеров, Коммунистической партии коммунистов России, в этом списке также НКО и общественные организации.Яна Шубейкина, секретарь регионального отделения партии «Новые люди»: "Наши наблюдатели будут присутствовать на всех избирательный участках, и поэтому мы полностью поддерживаем и приветствуем любую инициативу".В этом году в Прикамье пройдут выборы в Госдуму, в краевое Законодательное Собрание и в органы местного самоуправления, в том числе в Пермскую городскую Думу.Михаил Мухин, руководитель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае в 2021 году, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края: "Продолжим подписание этих соглашений в рабочем режиме, планируем подписать более 30 соглашений с общественными организациями, работающими в регионе, ну и как всегда открыты для сотрудничества с НКО и политическими партиями".