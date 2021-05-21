Бессрочная льгота: для пенсионеров с большим страховым стажем установлен льготный проезд
Депутаты Законодательного Собрания Пермского края поддержали сразу два социальных законопроекта, предложенных губернатором региона.
Во-первых, предоставлено право на получение ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы, лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя».
Кроме того, восстанавливается льгота для пенсионеров с большим трудовым стажем и ветеранов труда по оплате услуг ЖКХ и оздоровления. Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "Изначально были проиндексированы доходы пенсионеров с большим страховым стажем и ветеранов Пермского края. В результате они потеряли выплаты на оплату жилья, коммунальных услуг и оздоровления. Депутаты рассмотрели эту ситуацию и приняли решение откорректировать региональное законодательство".
Также депутаты сделали предоставление льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров с большим страховым стажем бессрочным. Кроме того, утверждено строительство сразу 10 новых школ в Перми и Пермском районе. Их должны возвести уже в ближайшие три года.
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