Бессрочная льгота: для пенсионеров с большим страховым стажем установлен льготный проезд

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края поддержали сразу два социальных законопроекта, предложенных губернатором региона.

Во-первых, предоставлено право на получение ежегодной денежной выплаты, приуроченной ко Дню Победы, лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя».

Кроме того, восстанавливается льгота для пенсионеров с большим трудовым стажем и ветеранов труда по оплате услуг ЖКХ и оздоровления. Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "Изначально были проиндексированы доходы пенсионеров с большим страховым стажем и ветеранов Пермского края. В результате они потеряли выплаты на оплату жилья, коммунальных услуг и оздоровления. Депутаты рассмотрели эту ситуацию и приняли решение откорректировать региональное законодательство".

Также депутаты сделали предоставление льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров с большим страховым стажем бессрочным. Кроме того, утверждено строительство сразу 10 новых школ в Перми и Пермском районе. Их должны возвести уже в ближайшие три года.