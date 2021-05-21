Меры безопасности: как защищают детей в образовательных учреждениях

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В Прикамье проверили меры безопасности в более чем 800 учебных учреждениях, в 123 выявлены замечания. Всего в регионе насчитывается более 2 тысяч объектов образования. Промежуточные итоги мониторинга представили на заседании краевого правительства. Особое внимание было уделено школам Пермского края.
Напомним, в связи с трагедией в Казани, губернатор Дмитрий Махонин дал поручение министерству образования провести внеплановые проверки на предмет антитеррористической защищённости. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны сделать всё, чтобы усилить контроль за безопасностью, усилить её, просил провести проверку по линии Минобра, проводили заседание краевой антитеррористической комиссии для себя, выработали ряд направлений по усилению работы".
Как рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, в большинстве своем все выявленные замечания в ходе проверок уже устранены – это нарушения в части ведения необходимой документации и пропускного режима.
Подобные внеплановые проверки и тренировки учащихся проходят регулярно. Ближайшая отработка навыков поведения в чрезвычайных ситуациях запланирована на июнь на летних школьных площадках. В новом учебном году тренировки будут проводиться раз в квартал.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Проводим сверку вместе с силовыми структурами на наличие замечаний технической оснащенности объектов, мы закончили эту сверку, проведение проверок в учреждениях по безопасности с привлечением сил Росгвардии и МВД, работаем с главами органов местного самоуправления по сокращению сроков дооснащения объектов средствами антитеррористической защищённости".


Опубликовано: 21.05.2021 в 09:33 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми перераспределят расходы бюджета на 2021-2023 годы

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