В Перми перераспределят расходы бюджета на 2021-2023 годы

Проект представила начальник департамента финансов Вера Титяпкина в ходе комитета гордумы по бюджету и налогам.Проект предусматривает увеличение доходов и расходов бюджета в 2021 году за счёт дополнительных средств из вышестоящих бюджетов на 1 млрд 110 млн рублей, а также уменьшение этих расходов в 2022 году – на 756,6 млн рублей, в 2023 году – на 79,5 млн рублей.За счёт перераспределения расходов предлагается направить на обустройство и содержание мест накопления твёрдых бытовых отходов 17 млн рублей, на строительство двух спортивных залов школ №96 и №81 2022-2023 годах – 257 млн рублей. 97 млн рублей будет направлено на строительство самотечного коллектора по бульвару Гагарина в 2022-2023 годах, на строительство спортплощадки лицея №3 – 18 млн рублей, на мероприятия по усилению безопасности в школах – 56,5 млн рублей. Кроме того, средства в сумме 34 млн рублей запланированы на благоустройство особо охраняемой природной территории «Сосновый бор».Комитет по бюджету и налогам одобрил перераспределение средств.