В крае планируется в 10 раз увеличить число томографических исследований для онкобольных

На заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», который реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». В Пермском крае, согласно статистике, онкологические заболевания занимают второе место по причинам смертности после болезней сердечно-сосудистой системы, поэтому вопросы, связанные со своевременной диагностикой, высокоточными исследованиями и квалифицированным лечением онкопациентов, очень важны. Ключевой задачей при реализации регионального проекта «Борьба с онкологическим заболеваниями» является завершение формирования трехуровневой системы оказания медпомощи больным раком.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Первый уровень – это кабинеты раннего выявления болезни. Сейчас их в регионе 232, а первичных онкологических кабинетов – 45. Второй уровень – Центры амбулаторной онкопомощи (ЦАОП). На данный момент их 5, но до конца года планируем открыть еще три таких центра в Кудымкаре, Соликамске и Чусовом. Специализированное лечение – это уже третий уровень. Здесь одной из основных задач является закупка нового высокоточного оборудования, а также строительство современного онкодиспансера. Сегодня Министерство здравоохранения и Министерство экономического развития работают над частной инвестиционной инициативой по возведению нового краевого онкодиспансера».В прошлом году почти 700 млн руб.были направлены на приобретение 88 единиц высокоточной техники, которая была поставлена в 6 медицинских организаций края.В 5 центрах амбулаторной онкологической помощи, расположенных в Березниках, Краснокамске, Чайковском, Губахе и Кунгуре, более 4 тысяч человек прошли курсы химиотерапии, что очень важно для пациентов из отдаленных районов, чтобы не ездить в Пермь.В Прикамье впервые появился ПЭТ-центр (позитронно-эмиссионной томографии – ред.), технологии которого востребованы при ряде онкологических заболеваниях с целью контроля за проводимым лечением.Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: «В этом году планируем в 10 раз увеличить число ПЭТ-исследований, а количество генетических лабораторных исследований – в 2 раза. Кроме того, планируем приобрести мультиспиральный компьютерный томограф для краевого онкодиспансера. Оборудования такого высочайшего уровня в регионе не было никогда. Оно позволит диагностировать онкологическую патологию на ранних стадиях».