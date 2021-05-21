← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.05.2021
В крае планируется в 10 раз увеличить число томографических исследований для онкобольных
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Первый уровень – это кабинеты раннего выявления болезни. Сейчас их в регионе 232, а первичных онкологических кабинетов – 45. Второй уровень – Центры амбулаторной онкопомощи (ЦАОП). На данный момент их 5, но до конца года планируем открыть еще три таких центра в Кудымкаре, Соликамске и Чусовом. Специализированное лечение – это уже третий уровень. Здесь одной из основных задач является закупка нового высокоточного оборудования, а также строительство современного онкодиспансера. Сегодня Министерство здравоохранения и Министерство экономического развития работают над частной инвестиционной инициативой по возведению нового краевого онкодиспансера».
В прошлом году почти 700 млн руб.были направлены на приобретение 88 единиц высокоточной техники, которая была поставлена в 6 медицинских организаций края.
В 5 центрах амбулаторной онкологической помощи, расположенных в Березниках, Краснокамске, Чайковском, Губахе и Кунгуре, более 4 тысяч человек прошли курсы химиотерапии, что очень важно для пациентов из отдаленных районов, чтобы не ездить в Пермь.
В Прикамье впервые появился ПЭТ-центр (позитронно-эмиссионной томографии – ред.), технологии которого востребованы при ряде онкологических заболеваниях с целью контроля за проводимым лечением.
Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: «В этом году планируем в 10 раз увеличить число ПЭТ-исследований, а количество генетических лабораторных исследований – в 2 раза. Кроме того, планируем приобрести мультиспиральный компьютерный томограф для краевого онкодиспансера. Оборудования такого высочайшего уровня в регионе не было никогда. Оно позволит диагностировать онкологическую патологию на ранних стадиях».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.05.2021
Пермь готовится к XX молодёжным Дельфийским играм России
В Перми произошла серия ДТП с большегрузами
Минтранс России готов поддержать проект строительства в Перми третьего моста через Каму
Супервесна: дачники начали сезон с опережением
Ночью 29 мая будет закрыто движение транспорта по улице Екатерининской
В повестке пленарного заседания Заксобрания более 30 вопросов
В пермских вузах увеличили число бюджетных мест
Прикамцы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса в филиалах МФЦ
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.05.2021
Добавить комментарий: