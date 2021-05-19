Спасатели приступили к дежурству на пермских пляжах
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Пенсионный фонд проводит информационный марафон
В Перми на дороге скончался велосипедист
В Чайковском годовалая девочка разбилась насмерть выпав из окна
Вынесен приговор ответственным за незаконный снос гаражей в Разгуляе
До 21 мая в Перми благоустроят места отдыха у воды
В Перми пройдет прямая линия по вопросам отдыха и оздоровления детей
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