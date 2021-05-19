В Перми прошли чемпионат и первенство края по художественной гимнастике

В школе олимпийского резерва №1 разыграли награды чемпионата и первенства Пермского края по художественной гимнастике. Это отборочные соревнования на Приволжский федеральный округ. Своё мастерство продемонстрировали более 200 спортсменок. На торжественной церемонии открытия двум воспитанницам, Алисе Егоровой и Елизавете Реук, вручили знаки Мастеров спорта России. Почётным гостем турнира стал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.В ходе рабочей встречи Дмитрий Махонин, министр спорта Татьяна Чеснокова и руководитель профильной федерации Марина Трутнева обсудили алгоритм по созданию условий для развития художественной гимнастики в Пермском крае. Данный олимпийский вид спорта имеет в Прикамье хорошие традиции, но при этом не является базовым. Сейчас в спортивных школах художественной гимнастикой занимается 1078 человек, из них 619- на специальной подготовке. Всего в регионе в занятия вовлечены 2430 человек. Давно назрел вопрос о строительстве современного центра. Этот проект можно реализовать в формате государственно- частного партнёрства. Марина Трутнева, президент федерации художественной гимнастики Пермского края: "Сформировался достаточно сильный тренерский коллектив. И мы в принципе могли бы работать более продуктивно, но гимнастика не стоит на месте и движется вперёд, меняются параметры залов. Ковры лежат в манеже на цементе. Проблем достаточно много, но мы не хотим останавливаться".