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В Чайковском годовалая девочка разбилась насмерть выпав из окна
Напомним, в связи с жаркой погодой в Прикамье участились случаи падения детей из окон. Сотрудники правоохранительных органов убедительно просят родителей особое внимание уделять безопасности детей в квартирах и не оставлять малышей одних в комнате с открытым окном, даже если оно оборудовано москитной сеткой.
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