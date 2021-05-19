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Вынесен приговор ответственным за незаконный снос гаражей в Разгуляе
"Судом установлено, что один из обвиняемых, возглавляя Управление капитального строительства Пермского края в период с апреля по сентябрь 2019 года, превышая свои должностные полномочия, незаконно дал ООО «МонтажСтрой-Урал» указание о сносе гаражей, расположенных на территории м/р Разгуляй краевого центра, принадлежащих местным жителям. В свою очередь директор указанного общества заключил заведомо незаконный договор субподряда, и как лично, так через подчинённых давал указания о сносе названных объектов", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Незаконными действиями указанных лиц причинён имущественный ущерб 141 гражданину на сумму не менее 47 млн. рублей, 117 гаражей уничтожены, 24 повреждены.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил, экс-чиновника к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать управленческие должности на государственных и муниципальных предприятиях, в учреждениях, организациях в течение 2 лет 6 месяцев, директора общества - к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Заявленные требования потерпевших о возмещении материального вреда, причиненного противоправными действиями осужденных, частично рассмотрены и удовлетворены, оставшиеся иски будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Приговор пока не вступил в законную силу.
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