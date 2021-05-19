Вынесен приговор ответственным за незаконный снос гаражей в Разгуляе

Ленинский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского и директора ООО «МонтажСтрой-Урал» Сергея Жигунова. Бывший руководитель УКС признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а директор коммерческой организации - ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)."Судом установлено, что один из обвиняемых, возглавляя Управление капитального строительства Пермского края в период с апреля по сентябрь 2019 года, превышая свои должностные полномочия, незаконно дал ООО «МонтажСтрой-Урал» указание о сносе гаражей, расположенных на территории м/р Разгуляй краевого центра, принадлежащих местным жителям. В свою очередь директор указанного общества заключил заведомо незаконный договор субподряда, и как лично, так через подчинённых давал указания о сносе названных объектов", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Незаконными действиями указанных лиц причинён имущественный ущерб 141 гражданину на сумму не менее 47 млн. рублей, 117 гаражей уничтожены, 24 повреждены.Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил, экс-чиновника к 2 годам 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать управленческие должности на государственных и муниципальных предприятиях, в учреждениях, организациях в течение 2 лет 6 месяцев, директора общества - к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Заявленные требования потерпевших о возмещении материального вреда, причиненного противоправными действиями осужденных, частично рассмотрены и удовлетворены, оставшиеся иски будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Приговор пока не вступил в законную силу.