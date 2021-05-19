До 21 мая в Перми благоустроят места отдыха у воды

Из-за жаркой погоды власти Перми приняли решение о досрочном благоустройстве мест отдыха у воды. Основные работы уже выполнены, оставшиеся мероприятия должны быть проведены в срок до 21 мая.Напомним, в Перми традиционно есть 5 организованных мест массового отдыха у воды:– на правом берегу Камы у Коммунального моста,– на Мотовилихинском пруду,– в микрорайоне КамГЭС,– по линии улицы Кировоградской между улицами Астраханской и Оборонщиков в Кировском районе,– на левом берегу реки Сылва в посёлке Новые Ляды.Для обеспечения безопасности отдыхающих и профилактики нарушений правил безопасности штатные сотрудники Пермской городской службы спасения с 15 мая ведут наземное патрулирование территорий у воды. Также организовано патрулирование акватории реки Кама на катере «Русбот». Маршрут патрулирования: от устья реки Гайва в Орджоникидзевском районе до улицы Гальперина в Кировском районе. Спасатели осматривают оба берега реки. Помимо организованных мест отдыха они проверяют и «стихийные», которые не оборудованы, но пользуются популярностью у пермяков. Это, например, берег реки Мулянки в микрорайоне Парковый, берег Камы возле Речного вокзала и другие.После стабилизации уровня воды в Каме (верхний и нижний бьеф) и Сылве будет проведено водолазное обследование дна в районе мест отдыха у воды. Общая численность спасателей, которые в летний сезон будут дежурить в организованных местах отдыха у воды, составит 75 человек. Спасательные посты будут оснащены в соответствии с установленными требованиями, в том числе и для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.