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В Перми пройдет прямая линия по вопросам отдыха и оздоровления детей
Родители смогут узнать, как воспользоваться бюджетной поддержкой на отдых и оздоровление детей, какие лагеря готовятся к работе, какие крупные мероприятия пройдут этим летом, о формах занятости молодёжи и другую полезную информацию. Телефон call-центра: 2-059-059.
На звонки горожан ответят представители департамента социальной политики, департамента образования, комитета по физической культуре и спорту, департамента культуры и молодежной политики администрации Перми, Пермского регионального отделения МОО «Содействие детскому отдыху», а также городской прокуратуры.
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