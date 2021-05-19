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Пермские ученые знают, как добыть редкие металлы из смартфонов
Анастасия Чугайнова, аспирант кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха: "В среднем в экране мобильных телефонов содержится от 0.5 до 0.8 гр на кг индия. Редкий металл, не имеет собственных месторождений, его запас иссякаемый, на сегодняшний день можно сказать, что индия больше уже в произведенных товарах, нежели чем в природной среде. Может, технология не сегодняшнего дня, а будущего, что извлекать металлы из отдходов будет вторичным источником".
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