Пермские ученые знают, как добыть редкие металлы из смартфонов

Ученые пермского Политеха разработали технологию извлечения редких дорогостоящих металлов из мониторов и экранов смартфонов. После срока службы устройства становятся отходами, которые не перерабатывают. В результате они загрязняют окружающую среду, говорят специалисты. Новый способ позволит вернуть в производственный цикл редкие металлы. Среди них индий, олово, находятся частицы серебра. Необходимы эти металлы в экранах смартфонов и мониторах для получения сенсорного дисплея.Анастасия Чугайнова, аспирант кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха: "В среднем в экране мобильных телефонов содержится от 0.5 до 0.8 гр на кг индия. Редкий металл, не имеет собственных месторождений, его запас иссякаемый, на сегодняшний день можно сказать, что индия больше уже в произведенных товарах, нежели чем в природной среде. Может, технология не сегодняшнего дня, а будущего, что извлекать металлы из отдходов будет вторичным источником".