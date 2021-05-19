В Перми стартовал конкурс профмастерства оперативного персонала электростанций «Т Плюс»

Действия персонала ТЭЦ в экстремальных условиях можно было увидеть в Перми на конкурсе профмастерства. За три дня соревнований свои навыки покажет каждая из семи команд из разных российских регионов, но первый день оказался самым зрелищным. Коня на скаку останавливать её не учили, а вот пожар потушить — это Оксана Родионова готова сделать в любую минуту.

Оксана Родионова, начальник смены химцеха Сызранской ТЭЦ ПАО «Т Плюс»: «У нас все почти женщины в химцехе, у нас только слесаря — две должности мужские, слесарь и реагентщик — всё, остальное всё женщины делают. Поэтому огнетушитель пришлось осваивать".Оперативный персонал любой ТЭЦ с огнетушителем «на ты». Это самое простое. В Пермь приехали команды электростанций с парогазовыми установками. А это сразу три опасных фактора — мощное напряжение, газ и пар под давлением. Но кого ни спроси, никто не может припомнить хоть одно ЧП на производстве.

Учения учениями, а формат конкурса сотрудников мотивирует куда лучше, посчитали в «Т Плюс» и уже много лет проводят соревнования, как среди профессиональных команд, так и индивидуальные. В центре мишени находится отверстие, за которым расположена специальная ёмкость. Задача — струей воды бить точно в яблочко, пока емкость не наполнится и не сработает сигнализация. Задача не из простых. Под напором лафет сложно удержать в одном положении. Задание имитирует тушение огня, возникшего на высоте или в труднодоступном месте. Этап на пожарном полигоне, пожалуй, самый зрелищный. За три дня соревнований здесь свои навыки покажет каждая из 7 команд. Всем им также предстоит продемонстрировать знание различной технической документации, операций и регламентов, навыки работы со сложным оборудованием, а также умение оказать первую медицинскую помощь. Вячеслав Страхов, заместитель главного судьи конкурса профмастерства оперативного персонала электростанций Группы «Т Плюс»: «Не всегда это учат в школах, в институтах, в университетах, а порой и жизнь не учит, а мы вот стараемся это показывать, как правильно надо делать, как правильно себя вести во всех случаях».

Самарская, Свердловская, Кировская, Владимирская, Нижегородская области, а также Удмуртия и Пермский край. Кто победит в конкурсе — станет известно 20 мая.

