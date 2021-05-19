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В Перми стартовал конкурс профмастерства оперативного персонала электростанций «Т Плюс»
Оксана Родионова, начальник смены химцеха Сызранской ТЭЦ ПАО «Т Плюс»: «У нас все почти женщины в химцехе, у нас только слесаря — две должности мужские, слесарь и реагентщик — всё, остальное всё женщины делают. Поэтому огнетушитель пришлось осваивать".Оперативный персонал любой ТЭЦ с огнетушителем «на ты». Это самое простое. В Пермь приехали команды электростанций с парогазовыми установками. А это сразу три опасных фактора — мощное напряжение, газ и пар под давлением. Но кого ни спроси, никто не может припомнить хоть одно ЧП на производстве.
Учения учениями, а формат конкурса сотрудников мотивирует куда лучше, посчитали в «Т Плюс» и уже много лет проводят соревнования, как среди профессиональных команд, так и индивидуальные. В центре мишени находится отверстие, за которым расположена специальная ёмкость. Задача — струей воды бить точно в яблочко, пока емкость не наполнится и не сработает сигнализация. Задача не из простых. Под напором лафет сложно удержать в одном положении. Задание имитирует тушение огня, возникшего на высоте или в труднодоступном месте. Этап на пожарном полигоне, пожалуй, самый зрелищный. За три дня соревнований здесь свои навыки покажет каждая из 7 команд. Всем им также предстоит продемонстрировать знание различной технической документации, операций и регламентов, навыки работы со сложным оборудованием, а также умение оказать первую медицинскую помощь. Вячеслав Страхов, заместитель главного судьи конкурса профмастерства оперативного персонала электростанций Группы «Т Плюс»: «Не всегда это учат в школах, в институтах, в университетах, а порой и жизнь не учит, а мы вот стараемся это показывать, как правильно надо делать, как правильно себя вести во всех случаях».
Самарская, Свердловская, Кировская, Владимирская, Нижегородская области, а также Удмуртия и Пермский край. Кто победит в конкурсе — станет известно 20 мая.
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