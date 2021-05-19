← В Добрянке осужден мужчина, угнавший трактор и протаранивший 5 машин и подъезд
В Перми стартовал конкурс профмастерства оперативного персонала электростанций «Т Плюс» →
Пермские пожарные окажут помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации в Тюмени
На территории Тюменского муниципального района (Тюменской области) продолжается борьба с действующим природным пожаром. Накануне вечером из-за прохождения грозового фронта и сильных порывов ветра, низовой пожар перешёл в верховой пожар и распространился на территорию СНТ «Солнышко». В результате чего, от огня пострадало 25 строений на площади 1050 кв.м., 22 строения удалось защитить. Погибших и пострадавших нет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Добрянке осужден мужчина, угнавший трактор и протаранивший 5 машин и подъезд
Актуальные вопросы медицины обсудили на VIII съезде врачей Пермского края
Итоговые контрольные работы в Прикамье напишут почти 25 тысяч девятиклассников
С застройщиком зоопарка планируют заключить мировое соглашение
В Прикамье завершается сезон сбора пистиков
За сутки в Прикамье произошло 8 лесных пожаров
Члены молодежного парламента проверили пермские парковки
В Перми сформирован волонтерский корпус Дельфийских игр
В Перми открылось движение на перекрестке улиц Трамвайной и Желябова
В Перми работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19
Добавить комментарий: