В Добрянке осужден мужчина, угнавший трактор и протаранивший 5 машин и подъезд

Добрянский городской суд вынес приговор местному жителю 1999 года рождения, обвиняемому в неправомерном завладении транспортным средством.Установлено, что 15 марта текущего года злоумышленник угнал с территории промышленной базы трактор. Обвиняемый знал, что погрузчик открыт, а ключи находятся в кабине, поскольку работал на данном предприятии. После этого мужчина приехал к одному из домов по ул. Советская, протаранил пять припаркованных возле него автомобилей, а также повредил козырёк подъезда, затем - попытался скрыться. Информацию о нарушителе передали нарядам ДПС.Сотрудники ГИБДД организовали преследование. В ходе погони, «тракторист» потерял управление и съехал в кювет. Автоинспекторы применили физическую силу и спецсредства, поскольку мужчина оказал активное сопротивление при задержании. Нарушителя доставили в отдел полиции."Задержанный пояснил, что накануне поссорился с супругой на почве ревности. Мужчина употребил алкоголь и захотел отомстить ухажёру своей возлюбленной, повредив дом, в котором тот живёт", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В ходе дознания обвиняемый заключил досудебное соглашение, его дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил гражданина к 10 месяцам ограничения свободы.