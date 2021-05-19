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В Добрянке осужден мужчина, угнавший трактор и протаранивший 5 машин и подъезд

Добрянский городской суд вынес приговор местному жителю 1999 года рождения, обвиняемому в неправомерном завладении транспортным средством.
Установлено, что 15 марта текущего года злоумышленник угнал с территории промышленной базы трактор. Обвиняемый знал, что погрузчик открыт, а ключи находятся в кабине, поскольку работал на данном предприятии. После этого мужчина приехал к одному из домов по ул. Советская, протаранил пять припаркованных возле него автомобилей, а также повредил козырёк подъезда, затем - попытался скрыться. Информацию о нарушителе передали нарядам ДПС.
Сотрудники ГИБДД организовали преследование. В ходе погони, «тракторист» потерял управление и съехал в кювет. Автоинспекторы применили физическую силу и спецсредства, поскольку мужчина оказал активное сопротивление при задержании. Нарушителя доставили в отдел полиции.
"Задержанный пояснил, что накануне поссорился с супругой на почве ревности. Мужчина употребил алкоголь и захотел отомстить ухажёру своей возлюбленной, повредив дом, в котором тот живёт", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе дознания обвиняемый заключил досудебное соглашение, его дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил гражданина к 10 месяцам ограничения свободы.

Опубликовано: 19.05.2021 в 11:40 в рубрике - Вести Пермь

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