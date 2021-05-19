Актуальные вопросы медицины обсудили на VIII съезде врачей Пермского края

Ход вакцинации от коронавируса обсудили на восьмом съезде врачей Пермского края. Здесь же были вручены награды заслуженным врачам России.Основной профиль Владимира Кислицына - экстренная помощь, когда решения должны приниматься быстро.

Владимир Кислицын, хирург экстренной помощи: "К каждому пациенту надо относиться очень осторожно, ответственно - но экстренную помощь нужно оказывать в первые три часа с момента поступления в стационар".Стаж хирурга Кислицына - 44 года, за это время в Лысьвенской городской больнице он провёл не менее 20 тысяч операций взрослым и детям разной сложности - от аппендицита до спасения пострадавших с ножевыми ранениями.

Первой операцией в 77 году стало наложение швов рабочему, который получил травму на заводе, вспоминает Владимир Алексеевич. С тех пор ни разу не пожалел о выборе специальности - коллеги подтверждают, выбор был сделан правильный. Значимое событие для медицинского сообщества - хирургу Владимиру Кислицыну и фтизиатру Елене Новиковой присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации» - нагрудные знаки и удостоверения вручил глава региона Дмитрий Махонин, тем самым открыв восьмой съезд врачей Пермского края. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Медицина справляется, несмотря на сложности, и я уверен, что все жители Пермского края чувствуют себя защищёнными".

Дмитрий Махонин обсудил с врачами реализацию нацпроектов и краевых программ, модернизацию больниц и поликлиник, вакцинацию от коронавируса - те задачи, которые решаются в режиме здесь и сейчас, чтобы люди ощущали результат. Дмитрий Бондарь, главный врач детской клинической больницы им. П. И. Пичугина: "Что на мой взгляд является крайне важным моментом - наши краевые власти, руководители края готовы к постоянному, конструктивному диалогу с профессионалами от медицины".

Профессионалы со своей стороны готовы работать на совесть - вот и Владимир Кислицын после съезда сразу едет домой - принимать поздравления от коллег и готовиться к очередной операции.