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Итоговые контрольные работы в Прикамье напишут почти 25 тысяч девятиклассников
В 2021 году отменено проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам. Вместо них для выпускников в течение четырех дней - с 18 по 21 мая – проводятся контрольные работы.
В Пермском крае более 6,9 тысяч девятиклассников выбрали для написания контрольной работы обществознание, почти 5,9 тысяч – информатику, более 5 тысяч – географию. 2,8 тысяч учащихся выбрали биологию, более 1,2 тысяч – английский. Писать работу по физике планируют 1,1 тысяч школьников, по химии – 910, по истории – 319, литературе -282.
Результаты контрольных работ не влияют на допуск до государственной итоговой аттестации и могут быть учтены при зачислении в профильные 10 классы. Педагогам рекомендовано выставление полученных за контрольные работы отметок в классный журнал.
Для получения аттестата девятиклассникам предстоит сдать экзамены по двум обязательным предметам – математике и русскому языку – в формате ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для детей с ОВЗ. Основные дни проведения^ 24 и 25 мая – русский язык, 27 и 28 мая – математика.
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