С застройщиком зоопарка планируют заключить мировое соглашение

Правительством Пермского края утверждено мировое соглашение, которое Управление капитального строительства Прикамья (УКС) планирует заключить с компанией АО «РЖДстрой», ведущей строительство зоопарка в м/р Нагорный в Перми.Достраивать очередь по имеющемуся проекту нельзя. Проведенное ранее комплексное обследование технического состояния всех объектов первого этапа строительства показало, что 22 из них находятся в работоспособном или ограниченно работоспособном состоянии, а 9 – в аварийном.Мировое соглашение с «РЖДстрой», которое утвердило правительство, предполагает, что компания самостоятельно и за свой счет организует обследование технического состояния объектов первой очереди и проведет корректировку проекта. После получения положительного заключения госэкспертизы, предположительно уже до конца года, работы на объекте возобновятся, а полностью их завершить планируется в 2023 году.Контракт на строительство зоопарка был заключен с ОАО «РЖДСтрой» в 2017 году. После корректировки сроков планировалось, что первая очередь строительства будет завершена в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКСа Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего и было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства.