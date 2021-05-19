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С застройщиком зоопарка планируют заключить мировое соглашение
Достраивать очередь по имеющемуся проекту нельзя. Проведенное ранее комплексное обследование технического состояния всех объектов первого этапа строительства показало, что 22 из них находятся в работоспособном или ограниченно работоспособном состоянии, а 9 – в аварийном.
Мировое соглашение с «РЖДстрой», которое утвердило правительство, предполагает, что компания самостоятельно и за свой счет организует обследование технического состояния объектов первой очереди и проведет корректировку проекта. После получения положительного заключения госэкспертизы, предположительно уже до конца года, работы на объекте возобновятся, а полностью их завершить планируется в 2023 году.
Контракт на строительство зоопарка был заключен с ОАО «РЖДСтрой» в 2017 году. После корректировки сроков планировалось, что первая очередь строительства будет завершена в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКСа Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего и было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства.
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