← В Перми сформирован волонтерский корпус Дельфийских игр
Члены молодежного парламента проверили пермские парковки
Здесь же есть вопросы по парковочным местам для инвалидов. На стене знак, но другое объявление предупреждает, что парковаться можно не ближе расстояния в 5 метров. Это фиксирует представитель молодежного парламента Перми. Ринат Сагидуллин, член молодежного парламента г. Перми: "География обращений очень велика - это весь город Пермь. Нам заявки поступают со всего города. Много районов - будем ходить и проверять".
Есть несколько адресов, говорят молодые люди, по которым поступали жалобы. Вот еще одна поликлиника, на Чердынской. Здесь вообще большая территория огорожена и пустует. И никаких опознавательных знаков. Рейд проводится по следующей схеме: по сути, это сбор информации. Все фиксируется в письменном виде, составляется фотоотчет.
Все данные такого мониторинга затем будут переданы в Пермскую городскую думу. Получается, совместный труд: проверка обращений на начальном этапе, далее - депутаты направляют запросы в инстанции.
Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы: "Конечно же, мы ждем эту информацию. Постараемся наладить процесс так, чтобы с такими местами у людей проблем не было".
Такие рейды уже проводились. До объектов социальной инфраструктуры проверяли зону платных парковок. Сейчас нареканий практически нет. Один из примеров - парковка в Тополевом переулке. Изначально, вместо заявленных трех, для инвалидов было 1 место. Сейчас ситуацию исправили. Есть планы на будущие рейды. В ближайшее время будет составлен список. Кроме поликлиник, планируют проверить отделения пенсионного фонда и почты.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми сформирован волонтерский корпус Дельфийских игр
В Перми открылось движение на перекрестке улиц Трамвайной и Желябова
В Перми работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19
На ул. Черняховского из-под земли забил огромный фонтан
Серия пожаров в Прикамье как следствие жаркой и ветреной погоды
В Перми сгорел автобус
В Перми подвели итоги экологической акции «Весенний скворечник-2021»
На этой неделе в школах Перми пройдут последние звонки
Музейная ночь: как в Перми заряжались искусством
Международный день медицинской сестры отметили в Перми
Добавить комментарий: