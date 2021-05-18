Члены молодежного парламента проверили пермские парковки

Нарушения в парковочном пространстве Перми проверили в ходе рейдов. В них вышли представители молодежного парламента для проверки жалоб горожан. С парковкой около детской поликлиники на ул. Грачева неразбериха, жалуются жители, что зимой, что летом. Когда снег, еще труднее передвигаться по территории, хотя места вроде бы достаточно.

Здесь же есть вопросы по парковочным местам для инвалидов. На стене знак, но другое объявление предупреждает, что парковаться можно не ближе расстояния в 5 метров. Это фиксирует представитель молодежного парламента Перми. Ринат Сагидуллин, член молодежного парламента г. Перми: "География обращений очень велика - это весь город Пермь. Нам заявки поступают со всего города. Много районов - будем ходить и проверять".

Есть несколько адресов, говорят молодые люди, по которым поступали жалобы. Вот еще одна поликлиника, на Чердынской. Здесь вообще большая территория огорожена и пустует. И никаких опознавательных знаков. Рейд проводится по следующей схеме: по сути, это сбор информации. Все фиксируется в письменном виде, составляется фотоотчет.

Все данные такого мониторинга затем будут переданы в Пермскую городскую думу. Получается, совместный труд: проверка обращений на начальном этапе, далее - депутаты направляют запросы в инстанции.

Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы: "Конечно же, мы ждем эту информацию. Постараемся наладить процесс так, чтобы с такими местами у людей проблем не было".

Такие рейды уже проводились. До объектов социальной инфраструктуры проверяли зону платных парковок. Сейчас нареканий практически нет. Один из примеров - парковка в Тополевом переулке. Изначально, вместо заявленных трех, для инвалидов было 1 место. Сейчас ситуацию исправили. Есть планы на будущие рейды. В ближайшее время будет составлен список. Кроме поликлиник, планируют проверить отделения пенсионного фонда и почты.