← В Перми открылось движение на перекрестке улиц Трамвайной и Желябова
В Перми сформирован волонтерский корпус Дельфийских игр
В состав волонтерского корпуса Дельфийских игр в Перми вошли 350 человек. Это студенты Пермского государственного института культуры, Пермского краевого колледжа искусств и культуры, Пермского музыкального колледжа и волонтеры Российских студенческих отрядов. В обязанности волонтеров входят: встреча и регистрация участников, аккредитация и сопровождение, помощь в заселении в гостиницы и передвижениях по городу.
В частности, в штабе Игр, который расположится в ДК Солдатова (Комсомольский проспект, 79) будет организована приемная, где волонтерам предстоит отвечать на звонки и письма.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открылось движение на перекрестке улиц Трамвайной и Желябова
В Перми работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19
На ул. Черняховского из-под земли забил огромный фонтан
Серия пожаров в Прикамье как следствие жаркой и ветреной погоды
В Перми сгорел автобус
В Перми подвели итоги экологической акции «Весенний скворечник-2021»
На этой неделе в школах Перми пройдут последние звонки
Музейная ночь: как в Перми заряжались искусством
Международный день медицинской сестры отметили в Перми
В Перми из окна выпала 4-летняя девочка
Добавить комментарий: