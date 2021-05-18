В Перми сформирован волонтерский корпус Дельфийских игр

С 21 по 26 мая столица Пермского края примет Двадцатые молодежные Дельфийские игры России. В событии примут участие юноши и девушки в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций субъектов Российской Федерации. Конкурсная и фестивальная программа включает в себя 28 номинаций, в числе которых фортепиано, скрипка, театр, эстрадное пение, народный танец, парикмахерское искусство, защита персональных данных, искусство воспитания, визуализация и презентация научного исследования и пр.В состав волонтерского корпуса Дельфийских игр в Перми вошли 350 человек. Это студенты Пермского государственного института культуры, Пермского краевого колледжа искусств и культуры, Пермского музыкального колледжа и волонтеры Российских студенческих отрядов. В обязанности волонтеров входят: встреча и регистрация участников, аккредитация и сопровождение, помощь в заселении в гостиницы и передвижениях по городу.В частности, в штабе Игр, который расположится в ДК Солдатова (Комсомольский проспект, 79) будет организована приемная, где волонтерам предстоит отвечать на звонки и письма.