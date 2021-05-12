В Прикамье после трагедии в Казани пройдут массовые проверки в детсадах, школах, техникумах и колледжах
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "В связи с трагедией в Татарстане по поручению губернатора Пермского края даны указания усилить режим охраны в образовательных организациях Пермского края. В ближайшее время будут проведены массовые проверки безопасности в детских садах, школах, техникумах и колледжах. Мы сделаем все, чтобы таких чудовищных преступлений не повторялось. Соболезную семьям детей, погибших в Казани".
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