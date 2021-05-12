Город-сад: в Перми высаживают тысячи молодых деревьев и кустарников

Весенняя озеленительная кампания началась в Перми. В городе вновь высадят несколько тысяч молодых деревьев и кустарников. Уже сейчас на улицах появляются первые саженцы, к концу мая во всех районах Перми активно начнётся высадка кустарников и цветов.Всего в этом году в рамках весенней и осенней озеленительных кампаний в городских парках, скверах и вдоль дорог вновь планируется высадить несколько тысяч кустарников и деревьев.Как сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства, традиционно сезон стартует в начале мая. Посадки планируются в скверах, парках, садах, на бульварах города, вдоль улично-дорожной сети и на территории городских лесов. Первые саженцы появились на бульварной части Паркового проспекта. Здесь высажены саженцы яблони сибирской. Буквально на днях стартуют посадки на улице Екатерининской, её украсят 15 лип мелколистных, на улице Толмачёва высадят яблони Роялти – 15 молодых саженцев.Затем высадка продолжится в Мотовилихинском районе – к концу недели планируется высадить 10 саженцев липы мелколистной на улице Юрша. В Ленинском районе в саду им. Любимова в мае появятся рябины обыкновенные, а в саду им. Декабристов – яблони сибирские.Также во всех районах города запланирована высадка цветов.