«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
11.05.2021 в 14:57
11.05.2021 в 08:30
30.04.2021 в 09:45
30.04.2021 в 09:16
26.04.2021 в 15:40
16.04.2021 в 12:59
15.04.2021 в 16:53
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
29.03.2021 в 16:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.05.2021
В Перми дорожную разметку нанесли в выдолбленные ямы
Сотрудники краевого МВД присоединились к Всероссийской акции «Фронтовые бригады»
В Перми состоялся пробег ретроавтомобилей
В Чусовом устроили автомобильный флешмоб
Приёмная кампания стартовала в ПГАТУ
В Закамске чуть не выпал из окна годовалый ребенок
В Пермском крае ожидается 30-градусная жара
Губернатор Прикамья поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях края в связи с трагедией в Татарстане
Восток Прикамья накрыло дымкой
Более 72 тысяч жителей Прикамья уже проголосовали за объекты благоустройства
На улице Пионерской ограничено движение транспорта
Жители деревни Удалы открыли мемориал землякам
В пермских школах усилят меры безопасности после стрельбы в Казани
В поселке Юго-Камский прошел свой парад Победы
13 парадных расчетов и 2 тысячи военных: торжественное прохождение войск Пермского гарнизона
Жители Прикамья поздравили ветеранов с Днем Победы
В Перми открыт закладной камень будущей стелы «Пермь – город трудовой доблести»
Расселение аварийного жилья в Прикамье ведется с годовым опережением
Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.05.2021
В Свердловском районе Перми на пожаре в частном доме погибли женщина и ребёнок
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермском крае ожидается 30-градусная жара
Губернатор Прикамья поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях края в связи с трагедией в Татарстане
Восток Прикамья накрыло дымкой
Жители деревни Удалы открыли мемориал землякам
В поселке Юго-Камский прошел свой парад Победы
Дети рисуют Победу
13 парадных расчетов и 2 тысячи военных: торжественное прохождение войск Пермского гарнизона
Жители Прикамья поздравили ветеранов с Днем Победы
Спасибо за подвиг!
Расселение аварийного жилья в Прикамье ведется с годовым опережением
Добавить комментарий: