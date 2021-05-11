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В Пермском крае ожидается 30-градусная жара
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Начиная с пятницы к фактору антициклона, который разгоняет облака и устанавливает ясную погоду, добавится заток тропического воздуха с Прикаспия, когда центр антициклона пройдет через Пермский край и сместится на Южный Урал. Температура начнет повышаться к рекордным отметкам. Пик волны тепла ожидается в субботу или воскресенье с дневной температурой до +30 градусов".
Как пояснили синоптики, во второй декаде мая температура выше 30 градусов наблюдалась только в 1955 году и в 2019. Вполне возможно, что в 2021 году будет третий подобный случай. Согласно средне-срочным прогнозам, даже по окончании недели существенного похолодания не ожидается, возможен новый заток тропического воздуха.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В итоге, майское потепление может стать не столько самым сильным, как самым продолжительным в мае за последние годы. Столь продолжительный период жаркой погоды в середине мая был только в 2005 году".
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