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← Губернатор Прикамья поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях края в связи с трагедией в Татарстане

В Пермском крае ожидается 30-градусная жара

На всю ближайшую неделю в Прикамье обещают по-настоящему летнюю жару, под 30 градусов. Вторник станет самым облачным днем на неделе. В среду и четверг в Перми ожидается 25 градусов, по юго-западу края - до +27, по северу 23-25 градусов.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Начиная с пятницы к фактору антициклона, который разгоняет облака и устанавливает ясную погоду, добавится заток тропического воздуха с Прикаспия, когда центр антициклона пройдет через Пермский край и сместится на Южный Урал. Температура начнет повышаться к рекордным отметкам. Пик волны тепла ожидается в субботу или воскресенье с дневной температурой до +30 градусов".
Как пояснили синоптики, во второй декаде мая температура выше 30 градусов наблюдалась только в 1955 году и в 2019. Вполне возможно, что в 2021 году будет третий подобный случай. Согласно средне-срочным прогнозам, даже по окончании недели существенного похолодания не ожидается, возможен новый заток тропического воздуха.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В итоге, майское потепление может стать не столько самым сильным, как самым продолжительным в мае за последние годы. Столь продолжительный период жаркой погоды в середине мая был только в 2005 году".

Опубликовано: 11.05.2021 в 16:03 в рубрике - Вести Пермь

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← Губернатор Прикамья поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях края в связи с трагедией в Татарстане

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