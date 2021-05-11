Губернатор Прикамья поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях края в связи с трагедией в Татарстане

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования жителям Республики Татарстан и ее президенту Рустаму Минниханову в связи с сегодняшней трагедией в школе № 145 города Казани.«Разделяем чувства всех жителей Республики Татарстан. Мужества и душевных сил родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Пермской край готов оказать содействие и помощь», - сказал глава Прикамья Дмитрий Махонин.Также губернатор поручил министерству образования и науки и министерству территориальной безопасности Пермского края усилить меры безопасности в школах, детских садах, колледжах и других организациях образовательной сферы.«Необходимо усилить режим охраны образовательных организаций. Кроме того, в кратчайшие сроки следует провести тщательные проверки соблюдения мер безопасности в детских садах, школах и организациях среднего профессионального образования», - подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.Напомним, в результате стрельбы в казанской школе погибли семь учеников и педагог, 16 человек пострадали. Нападавшим оказался 19-летний студент, бывший ученик этой школы. Он задержан.