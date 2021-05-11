Жители деревни Удалы открыли мемориал землякам
В минувшем году ТОС Удалы участвовал в проекте по инициативному бюджетированию. Проект был одобрен и получил финансирование. Часть средств, в соответствии с правилами, люди собрали сами. При уточнении списка погибших и участников Великой Отечественной выяснилось, что на мемориальных плитах необходимо разместить более четырехсот имен. ТОС намерен завершить начатое дело, а местные жители обещали всестороннюю поддержку.Нина Сальникова, председатель ТОС «Удалы»: "Мы ездили в архив, в военкомат, выписали все фамилии, кого забирали на фронт, кто погиб. У нас забиралось 405 человек, из них 170 погибли. Пока мы открываем только 56 человек. Через год снова будем вступать в инициативное бюджетирование, и добавим еще 6 плит, чтобы все фамилии участников Великой Отечественной были на стелах".
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