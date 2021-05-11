Жители деревни Удалы открыли мемориал землякам

В деревне Удалы Нытвенского округа по инициативе местных жителей был открыт мемориал землякам, участникам Великой Отечественной войны. Местные активисты давно вынашивали планы по его созданию. Деревня заплатила за Победу высокую цену, потеряв на полях сражений более 150 жителей.В минувшем году ТОС Удалы участвовал в проекте по инициативному бюджетированию. Проект был одобрен и получил финансирование. Часть средств, в соответствии с правилами, люди собрали сами. При уточнении списка погибших и участников Великой Отечественной выяснилось, что на мемориальных плитах необходимо разместить более четырехсот имен. ТОС намерен завершить начатое дело, а местные жители обещали всестороннюю поддержку.Нина Сальникова, председатель ТОС «Удалы»: "Мы ездили в архив, в военкомат, выписали все фамилии, кого забирали на фронт, кто погиб. У нас забиралось 405 человек, из них 170 погибли. Пока мы открываем только 56 человек. Через год снова будем вступать в инициативное бюджетирование, и добавим еще 6 плит, чтобы все фамилии участников Великой Отечественной были на стелах".