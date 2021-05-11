Дети рисуют Победу

В Перми наградили юных победителей конкурса рисунков ко Дню Победы. Детские работы украсили поздравительные открытки тиражом в 12 тысяч экземпляров. Их вручили ветеранам, а также горожанам на центральных улицах Перми. В свою очередь дети за свою работу и победу в конкурсе получили ценные призы – велосипеды, билеты в кино и другие подарки. Илья Лисняк, депутат Пермской городской думы: "Этот конкурс проводится в первый раз, но точно не в последний. Обязательно еще будет возможность вместе провести время за творческими работами, посвященными разным темам".Всего в конкурсе приняли участие больше 400 детей. Оценивали работы представители Пермской городской думы и общественности. Организаторы говорят, получили в свой адрес сотни благодарностей от семей, участников конкурса.Ирина Форсюк, член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю: "Каждый из этих участников, из семей вечером поговорил дома про Победу, собрались за общим столом, возможно, помогли родители нарисовать. Вспомнили про замечательный День Победы".