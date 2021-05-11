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Дети рисуют Победу
Всего в конкурсе приняли участие больше 400 детей. Оценивали работы представители Пермской городской думы и общественности. Организаторы говорят, получили в свой адрес сотни благодарностей от семей, участников конкурса.Ирина Форсюк, член Общественного совета ГУ МВД России по Пермскому краю: "Каждый из этих участников, из семей вечером поговорил дома про Победу, собрались за общим столом, возможно, помогли родители нарисовать. Вспомнили про замечательный День Победы".
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