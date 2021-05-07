В Перми - генеральная репетиция торжественного прохождения войск

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В этом году мероприятие пройдет на закрытой площадке - на территории бывшего военного авиационного училища. Пригласят лишь ветеранов и почетных граждан города и края.
9 мая онлайн трансляция будет вестись на сайте "Вести-Пермь", в нашей группе в социальной сети ВКонтакте, а также на портале администрации краевой столицы. Вечером в 21.30 смотрите телеверсию на телеканале "Россия 1".
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