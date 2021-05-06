Пермский гуманитарно-педагогический университет готовится к 100-летнему юбилею
Диана Рудомётова, студентка 2 курса ПГГПУ: "Это еще искусственный интеллект, это биология и биотехнологии. И с сентября месяца планируется открытие еще двух направлений!"
Центр открыли благодаря национальному проекту «Образование». Это часть большой подготовки к 100-летнему юбилею гуманитарно-педагогического университета. Жители ощущают позитивные изменения уже сегодня. Сейчас начались работы по преображению главного корпуса. Задача - не сбавлять набранный темп. Внутренний двор университета полностью преобразится. К примеру возле ангара будет небольшая площадь, где будут установлены арки в виде трех букв П — это символ высшего учебного заведения.Также проектом предусмотрено строительство нового спортзала, восстановление одного из учебных корпусов и реставрация арки исторической ограды вдоль улицы Сибирская. Ректор вуза Константин Егоров сегодня рассказал о работах и планах главе Прикамья Дмитрию Махонину.
Дмитрий Махонин возглавляет организационный комитет по подготовке к празднованию предстоящего юбилея. Сегодня состоялось очередное заседание. Здание университета преобразится как снаружи, так и внутри.
Полностью реконструируют актовый зал, установят современное оборудование, а также отремонтируют главную лестницу. Все работы за счёт федерального и краевого бюджетов.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Говорил президент в последнем послании о выделении дополнительных средств на образовательные вузы страны. Здесь мы должны приложить все усилия, чтобы пермский университет получил максимальную поддержку, с возможностью ремонта своих образовательных территорий и пространств".Современные вузы должны привлекать студентов Прикамья и других регионов. Также на заседании обсудили ключевые мероприятия празднования. Например, вскрытие капсулы времени, проведение всероссийского форума «Точка сборки» и слета педагогической молодёжи.
Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Очень конструктивная была встреча, составлен план мероприятий, понятно кто, чем будет заниматься. Работа творческая, насыщенная, благодатная для города, поэтому мы идём в большой путь".
После встречи глава региона принял участие в церемонии открытия финала интеллектуальной олимпиады школьников Приволжского федерального округа, старт которой неслучайно дан в стенах первого педагогического.
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