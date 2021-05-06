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"Безопасные и качественные дороги": контракты начали заключать за год до начала работ
Алевтина Поликова, инженер подрядной организации: "Отсыпка обочин, укрепление обочин, выставление знаков и разметка".
В перерывах - проверка нормативов. Измерение ширины и толщины покрытия.В Перми до конца года по национальному проекту, инициированному президентом Владимиром Путиным, будет завершена реконструкция улицы Героев Хасана, ремонт двух участков Восточного обхода, а также возведение первого этапа улицы Строителей. Впрочем, работы ведутся и на более мелких объектах, как на окраинах, так и в центре.Ремонт участка на улице Советской идёт активными темпами. Сейчас можно наблюдать, как представитель подрядчика выполняет работы по обустройству парковочных карманов.
О темпах дорожного строительства губернатору Дмитрию Махонину доложил министр транспорта Андрей Алякринский. Одним из основных вопросов стало заключение контрактов с подрядчиками. Сегодня договоры заключены по большей части дорожных объектов. До конца мая планируется заключить оставшиеся контракты. Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "На сегодняшний момент большинство объектов законтрактованы, это 41 объект. В этом году мы впервые начали контрактацию 2022 года, ранее такого не было. Это позволит подрядчикам дорожных объектов выйти ранее на объекты и без проблем завершить контрактацию 2022 года".
Губернатор поручил не сбавлять темпы, чтобы наращивать объемы ремонта и выйти на объекты 2022 года уже в текущем дорожно-строительном сезоне. Всего в 2021 году в Пермском крае планируется отремонтировать по нацпроекту 52 объекта. Это больше 100 километров обновленных дорог.
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