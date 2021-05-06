"Безопасные и качественные дороги": контракты начали заключать за год до начала работ

В Пермском крае в этом году впервые начали заключать контракты с дорожниками за год до начала работ. Речь идет о федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги". Пул надежных подрядчиков позволяет делать это. Что касается стартовавшего сезона, то большая часть объектов, среди которых все основные, уже нашла своих исполнителей. Дорога из Краснокамска в деревню Заречная для местных жителей — единственная транспортная артерия. Здесь начался ремонт дорожного покрытия по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». К концу мая подрядчик уже обещает закончить работы. А это больше двух с половиной километров обновленной дороги.

Алевтина Поликова, инженер подрядной организации: "Отсыпка обочин, укрепление обочин, выставление знаков и разметка".

В перерывах - проверка нормативов. Измерение ширины и толщины покрытия.В Перми до конца года по национальному проекту, инициированному президентом Владимиром Путиным, будет завершена реконструкция улицы Героев Хасана, ремонт двух участков Восточного обхода, а также возведение первого этапа улицы Строителей. Впрочем, работы ведутся и на более мелких объектах, как на окраинах, так и в центре.Ремонт участка на улице Советской идёт активными темпами. Сейчас можно наблюдать, как представитель подрядчика выполняет работы по обустройству парковочных карманов.

О темпах дорожного строительства губернатору Дмитрию Махонину доложил министр транспорта Андрей Алякринский. Одним из основных вопросов стало заключение контрактов с подрядчиками. Сегодня договоры заключены по большей части дорожных объектов. До конца мая планируется заключить оставшиеся контракты. Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края: "На сегодняшний момент большинство объектов законтрактованы, это 41 объект. В этом году мы впервые начали контрактацию 2022 года, ранее такого не было. Это позволит подрядчикам дорожных объектов выйти ранее на объекты и без проблем завершить контрактацию 2022 года".

Губернатор поручил не сбавлять темпы, чтобы наращивать объемы ремонта и выйти на объекты 2022 года уже в текущем дорожно-строительном сезоне. Всего в 2021 году в Пермском крае планируется отремонтировать по нацпроекту 52 объекта. Это больше 100 километров обновленных дорог.