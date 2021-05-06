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При главе города Перми создается экспертный совет
Экспертный совет возглавит глава города Алексей Дёмкин. Совет будет представлять собой коллегиальный совещательно-консультативный орган, который будет давать экспертную оценку принимаемым администрацией города экономическим и социально значимым решениям, а также заниматься выработкой экспертного мнения по актуальным вопросам развития Перми. Экспертный совет будет также рассматривать инициативы граждан и организаций по вопросам развития города, готовить предложения по приоритетным направлениям законодательной и нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, давать оценку и делать прогноз последствий принятия наиболее социально значимых муниципальных правовых актов.
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