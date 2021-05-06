В селе Верх-Иньва отреставрированный памятник героям войны нужно снова ремонтировать

В селе Верх-Иньва под Кудымкаром общественность бьет тревогу. Единственный в населенном пункте памятник героям Великой Отечественной войны пришел в непригодное состояние. Штукатурка осыпается, во многих местах появились трещины, архитектурная подсветка не работает.При этом, по документам считается, что мемориал прошел процедуру реконструкции. В прошлом году работы у подрядчика были приняты, хотя на тот момент всё еще не был смонтирован вечный огонь. На словах тогда местные власти договорились с предпринимателем, что тот все доделает после подписания документов. Но обещание выполнено не было. Сейчас посыпалось и то, что горе-подрядчик успел сделать. Теперь чиновники готовят официальную претензию. Речи о восстановлении памятника к 9 мая этого года вообще не идет.Сергей Томилин, начальник Верх-Иньвенского территориального отдела Кудымкарского МО: "Подряд выиграл Отинов Сергей Иванович. Надеемся, что подрядчик одумается и сделает, закончит работы. Тем более, в этом году он еще выиграл проекты в нашем муниципальном округе".