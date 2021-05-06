В селе Верх-Иньва отреставрированный памятник героям войны нужно снова ремонтировать
При этом, по документам считается, что мемориал прошел процедуру реконструкции. В прошлом году работы у подрядчика были приняты, хотя на тот момент всё еще не был смонтирован вечный огонь. На словах тогда местные власти договорились с предпринимателем, что тот все доделает после подписания документов. Но обещание выполнено не было. Сейчас посыпалось и то, что горе-подрядчик успел сделать. Теперь чиновники готовят официальную претензию. Речи о восстановлении памятника к 9 мая этого года вообще не идет.
Сергей Томилин, начальник Верх-Иньвенского территориального отдела Кудымкарского МО: "Подряд выиграл Отинов Сергей Иванович. Надеемся, что подрядчик одумается и сделает, закончит работы. Тем более, в этом году он еще выиграл проекты в нашем муниципальном округе".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Мотовилихинским заводам» исполнилось 285 лет
Пермяки отдали дань памяти погибшим воинам лесокомбината "Красный Октябрь"
В Перми стартовали финальные матчи Кубка Владислава Третьяка
В Перми подняли вопрос о доступности сотовой связи
На участке улицы Петропавловской временно закроют движение транспорта
В пермские больницы поступило лекарство для лечения осложнений коронавируса
Для больниц Пермского края закупят новые компьютерные томографы
В Пермский край доставлена вакцина "ЭпиВак Корона"
Подробности сильного пожара на складе пластиковой посуды в Перми
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.05.2021
Добавить комментарий: