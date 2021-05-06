Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин побывал с рабочим визитом на «Мотовилихинских заводах». Глава региона поздравил коллектив с 285-летием предприятия. «Мотовилихинским заводам» исполнилось 285 лет со дня основания. В честь этого события музейный комплекс постелил глава региона Дмитрий Махонин.Как делают орудия и не только, показали на примере работы гигантской электропечи и заливки сплава в изложницы. Процесс в прямом смысле яркий.Далее ковка – в цехе внушительный пресс и такой же манипулятор. Раскаленная сталь с легкостью меняет форму и как будто ничего не весит.Сегодня «Мотовилихинские заводы» объединяют металлургические и машиностроительные производственные мощности. Гражданский дивизион выпускает поковки, штамповки, сортовой прокат, нефтепромысловое и буровое оборудование.А это продукция военного дивизиона, причём 152-миллиметровые гаубицы будут использованы 9 мая - из них произведут праздничные залпы. «Специальное конструкторское бюро» отвечает за технику оборонного значения для Российской армии. Орудия также поставляют ещё в 50 стран мира.Сергей Дядькин, управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы»: "Благодаря усилиям Дмитрия Николаевича мы развиваем в этом году внутрикраевую кооперацию. С НПО «Искра» у нас заключено соглашение о долгосрочном партнёрстве, и реализуется уже пятый контракт в этом году, направленный на повышение технологичности отрасли ТЭК".С юбилеем специалистов предприятия поздравили представители краевого правительства и городской власти.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Ещё немного, я уверен, мы все погуляем на 300-летнем юбилее «Мотовилихинских заводов».Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что благополучие завода неразрывно связано с развитием города, ведь люди ждут позитивных изменений здесь и сейчас. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы со своей стороны будем прилагать всяческие усилия для того, чтобы «Мотовилиха» как можно быстрее, а мы по плану графика видим, что это конец 2022 года, будет выходить из процедуры банкротства. Мы уже анонсировали, что УДС «Молот» есть полное желание и намерение приобрести в краевую собственность, и самое главное - произвести реконструкцию данного спортивного сооружения". В ближайшем будущем будет решаться вопрос о передаче Пермского музея артиллерии в муниципальную или краевую собственность, чтобы сохранить историю прикамской промышленности.