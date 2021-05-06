Пермяки отдали дань памяти погибшим воинам лесокомбината "Красный Октябрь"
В пермском микрорайоне Заостровка состоялся митинг и возложение цветов к памятнику погибшим воинам лесокомбината "Красный Октябрь". Один из тех, кто приветствовал жителей Дзержинского района, - участник Великой Отечественной войны Николай Александрович Саламатов. В свое время он, как многие тогда, схитрил в военкомате, приписав себе возраст, и добровольцем попал на фронт в неполные 17 лет. Победу встречал под Калининградом в составе 2-го Прибалтийского фронта. Служил механиком в воздушно-десантных войсках.
Николай Саламатов, ветеран Великой Отечественной войны: "У меня будет пожелание всем жителям: чтобы эту дату свято помнили и передавали подрастающему поколению".
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