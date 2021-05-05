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В Перми подняли вопрос о доступности сотовой связи
Светлана Меньшикова: "Позвонить можно, только если выбрать какую-нибудь очень удачную точку — и то не факт, что если она сегодня работала, то завтра тоже будет. А интернета там как никогда не было, так и нет".
Речь о нескольких СНТ и о частном секторе, где многие живут круглогодично.
Вопрос актуален более чем для сотни дворов. Людям предлагали решить проблему за свой счёт, но большинству это просто не по карману. С проблемой отсутствия связи Светлана обратилась в общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае. На вопросы жителей Прикамья ответил секретарь регионального отделения партии, депутат краевого парламента Вячеслав Григорьев. Он провёл совместный приём с членом Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антоном Немкиным. Пермячке пообещали оказать содействие. Антон Немкин, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ: "Мы знаем, как решить этот вопрос, и мы поможем собрать пакет документов оператору сотовой связи, чтобы они в вашем районе поставили вышку с возможностью доступа к высокоскоростной сети интернет".Минсвязи Пермского края реализует региональный проект «Развитие информационного общества». За два года доступ к связи получили почти 20 тысяч жителей 48 населенных пунктов. В этом году работа будет продолжена — до 2023 года базовые станции появятся ещё в 62 деревнях и посёлках. Также вопросы обратившихся касались услуг ЖКХ. Виктор Яценко заявил, что не получает компенсации на оплату капитального ремонта, хотя имеет на неё право.
Здесь и сейчас пообещали взяться и за проблему Светланы, чтобы попытки позвонить перестали быть игрой в лотерею.
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