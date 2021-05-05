В пермские больницы поступило лекарство для лечения осложнений коронавируса

В медицинские организации региона поступили 1600 упаковок лекарственного препарата «Олокизумаб» (Артлегия), общей стоимостью 69 млн руб. Лекарство позволит справиться с возможными осложнениями у пациентов при тяжелых и среднетяжелых формах протекания коронавирусной инфекции. «Конечно, это не панацея. Идеального лекарства от ковида, к сожалению, еще не создали. И этот препарат рекомендован далеко не всем, но в ряде случаев позволяет предупредить возможные осложнения и помогает пациентам быстрее выздороветь», - уточняет Елена Струева, начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Пермского края. Во всех территориях Прикамья жителям, которых лечат от коронавируса на дому, продолжают выдавать бесплатные препараты. Это противовирусные, антибактериальные и другие лекарства, в том числе антикоагулянты.