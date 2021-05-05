В пермские больницы поступило лекарство для лечения осложнений коронавируса

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← Для больниц Пермского края закупят новые компьютерные томографы
На участке улицы Петропавловской временно закроют движение транспорта →
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30.04.2021 в 09:45
30.04.2021 в 09:16
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.05.2021
В Перми проходит чемпионат Европы по скалолазанию среди юниоров
В Прикамье будут судить сбытчиков пятитысячных фальшивок
Несколько автобусов и трамваев в Перми будут курсировать по графику буднего дня с 4 по 7 мая
В Перми стартовала противоклещевая обработка
"Окна Победы": Пермский край присоединился к всероссийской акции
В Прикамье начали ликвидировать «дикие» свалки
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