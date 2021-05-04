В Перми стартовала противоклещевая обработка

Как рассказали в Пермском городском лесничестве, в первую очередь обрабатывать будут экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающую к ним территорию в городских лесах. Например, обработке подвергнутся открытые поляны, площадки для выгула собак, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и дорожно-тропиночная сеть, ведущая к садам и жилым районам. Также после установления сухой погоды будут обработаны другие зелёные массивы города: парки, скверы, кладбища.Так, в Мотовилихинском участковом лесничестве обработают экотропы на особо охраняемой природной территории «Липовая гора», экотропу «В гостях у Липанюшки», более 10 мест отдыха, дорожно-тропиночную сеть в лесных массивах возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также лесные поляны, используемые жителями для отдыха.В Черняевском лесничестве обработке подвергнутся экологические тропы «Дорога домой», «Тропа Здоровья», «Terra Oecologia», «Птицы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», «Чаша» и «Солнечная поляна», а также асфальтированные и беговые дорожки на особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».В Верхне-Курьинском участковом лесничестве дезинфекции подлежат экологические тропы «Большая сосновая», «Пролетарская» и «Гайвинская», места отдыха, дорожно-тропиночная сеть парка «Оранжевое лето», леса в микрорайоне «Гайва», территория вблизи школы №37 и ряд других.В Нижне-Курьинском участковом лесничестве будут обработаны экологические тропы «Красные горки», «Здравствуй, Большой Лес» и «Крым», и дорожки по периметру особо охраняемой природной территории «Сосновый бор».В Лёвшинском участковом лесничестве от клещей обезопасят территории мест отдыха и экологических троп «Чапаевская», «Серебряный Меридиан» и «Ботаническая», а также дорожно-тропиночную сеть, используемую жителями ближайших микрорайонов и членами дачных кооперативов.Работники лесничества напоминают пермякам, что клещи начинают проявлять активность с наступлением тёплой погоды, поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности и своевременно проходить вакцинацию.