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В Перми стартовала противоклещевая обработка
Так, в Мотовилихинском участковом лесничестве обработают экотропы на особо охраняемой природной территории «Липовая гора», экотропу «В гостях у Липанюшки», более 10 мест отдыха, дорожно-тропиночную сеть в лесных массивах возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также лесные поляны, используемые жителями для отдыха.
В Черняевском лесничестве обработке подвергнутся экологические тропы «Дорога домой», «Тропа Здоровья», «Terra Oecologia», «Птицы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», «Чаша» и «Солнечная поляна», а также асфальтированные и беговые дорожки на особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».
В Верхне-Курьинском участковом лесничестве дезинфекции подлежат экологические тропы «Большая сосновая», «Пролетарская» и «Гайвинская», места отдыха, дорожно-тропиночная сеть парка «Оранжевое лето», леса в микрорайоне «Гайва», территория вблизи школы №37 и ряд других.
В Нижне-Курьинском участковом лесничестве будут обработаны экологические тропы «Красные горки», «Здравствуй, Большой Лес» и «Крым», и дорожки по периметру особо охраняемой природной территории «Сосновый бор».
В Лёвшинском участковом лесничестве от клещей обезопасят территории мест отдыха и экологических троп «Чапаевская», «Серебряный Меридиан» и «Ботаническая», а также дорожно-тропиночную сеть, используемую жителями ближайших микрорайонов и членами дачных кооперативов.
Работники лесничества напоминают пермякам, что клещи начинают проявлять активность с наступлением тёплой погоды, поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности и своевременно проходить вакцинацию.
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