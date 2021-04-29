Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Названы города России с самым воспитанным населением

В центре Перми упавшее дерево перегородило проезд →

Полиция задержала нелегального оружейника

В Перми полиция задержала нелегального оружейника. 45 - летний житель Гремячинска попал в поле зрения полиции и УФСБ.
Сыщикам стало известно о его причастности к изготовлению огнестрельного оружия. При обследовании жилища подозреваемого оперативники обнаружили ножи, 2 пистолета Макарова, один из них в разобранном виде, второй-охолощенный; магазин к пистолету ПМ, специальные приспособления для переделки гражданского оружия в боевое, пресс для снаряжения патронов и пулеулавливатель.
Незадолго до визита полицейских он оборудовал схрон в лесополосе на окраине Гремячинска.

Опубликовано: 29.04.2021 в 15:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Названы города России с самым воспитанным населением

Фонтаны Перми начнут свою работу с 1 мая

В Перми открываются пасхальные ярмарки

Налоговые инспекции проводят Дни открытых дверей

Объявлен конкурс на строительство стационара краевой психиатрической больницы в Перми

Энергетики наградили первых победителей акции «Я плачу за тепло!»

Пермь не вошла в десятку самых патриотичных городов России

Деликатесы от Абхазии до Камчатки

Как будут работать ЗАГСы в майские праздники?

"Амбициозен": в Перми состоялся конкурс молодых преподавателей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Названы города России с самым воспитанным населением

В центре Перми упавшее дерево перегородило проезд →

Обратите внимание

в Перми

В ПФО дан старт началу нового сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
В Ижевске в Государственном национальном театре Удмуртской Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье». В сезоне 2020-2021 гг. заявки на конкурс подали 416 коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. В их числе – два представителя Пермского края. Это молодежный театр при Пермском государственном национальном исследовательском университете (спектакль «Р» по мотивам пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор») и театральная студия «Овация» из Соликамска (спектакль «А зори здесь тихие…» по мотивам повести Б.Л. Васильева). Сегодня Пермский край начал готовиться к третьему сезону окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Напомним, в рамках фестиваля ежегодно проводятся конкурсы для молодежных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет). Проект направлен на популяризацию театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.
26.04.2021 в 15:40

Метки: Культура, в Перми

Великий и ужасный Сальвадор Дали - в Перми
Центральный выставочный зал представляет уникальную выставку, где обычные форматы зрительского восприятия сочетаются с мультимедийными экспозициями. Это как раз тот случай, когда один раз лучше увидеть.
13.04.2021 в 15:15

Метки: Культура, в Перми

21-летний лихач извинился перед жителями Перми
Инспекторы ГИБДД задержали и доставили в отдел для беседы 21-летнего лихача. Молодой человек любил грубо нарушать правила дорожного движения. Практически каждый такой случай он снимал на камеру и выкладывал ролики в Сеть. Один из возмущенных пользователей сделал видеоподборку антиподвигов, которая привлекла внимание инспекторов.
13.04.2021 в 14:40

Метки: в Перми, Происшествия, Аварии

Регистрацию на Пермский марафон прошли уже более 2 тысяч человек
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, на разные дистанции спортивного события регистрацию прошли 2026 человек. Это атлеты из Перми и Пермского края, Белгородской, Калужской, Кировской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Удмуртской и Чувашской Республик, Краснодарского края, республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Беларуси. Традиционно самой востребованной является дистанция 3 км. На данный момент регистрацию на неё прошли 824 человека. Регистрация проходит на сайте марафона и на портале умный-спорт.рф. Принять участие в забегах в этом году смогут до 12 тысяч атлетов. Пермский марафон пройдет 4 и 5 сентября.
12.04.2021 в 12:53

Метки: Спорт, Общество, в Перми

Строительство трассы ТР-53, которая соединит 5 микрорайонов Перми, может начаться уже в этом году
Проект новой автомобильной трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная» направлен на государственную экспертизу. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края. Разработкой проектно-сметной документации (ПСД) занималось АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург». Стоимость строительства всей трассы предварительно оценивается в 10,7 млрд руб. Протяженность всей трассы – 8,7 км. Это будет четырехполосная магистраль с разделительной полосой. Проектом предусмотрены также местные проезды, пешеходная часть, освещение, установка комплексов фотовидеофиксации, автобусных остановок. Строительство 1-й очереди новой дороги, которая соединит микрорайоны Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд и Садовый, может начаться уже в конце текущего года. Возведение ТР-53 разделено на II этапа (4 очереди). Реализация всего проекта рассчитана до 2029 года.
02.04.2021 в 15:23

Метки: Экономика, Общество, в Перми

В России

Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
В ближайшие два месяца Пермский край и Федерация бокса России намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в результате которого столица Прикамья должна вернуть себе статус одного из центров российского бокса. Еще недавно Пермь принимала Чемпионат Европы, - потенциал остался, а поддержки стало меньше. Новый губернатор не прочь вернуть региону былую славу, тем более что Прикамье стабильно остается местом, где воспитывают сильнейших боксеров.
16.04.2021 в 12:59

Метки: Спорт, В России

В Перми стартовала реконструкция сквера у гостиницы «Урал»
Подрядная организация приступила к демонтажу покрытия тротуаров. В сквере выполнят устройство наружного освещения, обновят зелёные насаждения, установят новые малые архитектурные формы. Завершится благоустройство сквера в 2022 году.
15.04.2021 в 16:53

Метки: В России

В Прикамье стартовал региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов
В Прикамье проходит региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. Команды-победители представят Пермский край на окружном заключительном этапе в сентябре этого года в Саранске.
31.03.2021 в 11:33

Метки: Образование, В России

У робота в МФЦ закончился испытательный срок
У виртуального консультанта, роботизированного голосового помощника, который в январе 2021 года был внедрен в контактном центре МФЦ Пермского края, закончился испытательный срок работы. Пилотирование нового сервиса прошло успешно. Только в марте робот принял более 15,4 тыс. звонков, взяв на себя почти 70% обращений, поступающих в call-центр.
30.03.2021 в 08:30

Метки: Наука и техника, В России

В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России
В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России Олег Матыцин. Поездка была приурочена к прошедшему в Прикамье финалу Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
29.03.2021 в 16:35

Метки: Спорт, Общество, В России, Власть

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.04.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.04.2021

В Перми временно изменится маршрут следования автобусов №69 и №70В Перми временно изменится маршрут следования автобусов №69 и №70

В центре Перми упавшее дерево перегородило проездВ центре Перми упавшее дерево перегородило проезд

В Кудымкаре открылась выставка «Пасхальная радость»В Кудымкаре открылась выставка «Пасхальная радость»

Полиция задержала нелегального оружейникаПолиция задержала нелегального оружейника


Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/user1175628/data/www/t7-inform.ru/templates/t7/newsline.php on line 55

Названы города России с самым воспитанным населением

Фонтаны Перми начнут свою работу с 1 маяФонтаны Перми начнут свою работу с 1 мая

В Перми открываются пасхальные ярмарки

Налоговые инспекции проводят Дни открытых дверейНалоговые инспекции проводят Дни открытых дверей

Объявлен конкурс на строительство стационара краевой психиатрической больницы в ПермиОбъявлен конкурс на строительство стационара краевой психиатрической больницы в Перми

Энергетики наградили первых победителей акции «Я плачу за тепло!» Энергетики наградили первых победителей акции «Я плачу за тепло!»

Пермь не вошла в десятку самых патриотичных городов РоссииПермь не вошла в десятку самых патриотичных городов России

Деликатесы от Абхазии до КамчаткиДеликатесы от Абхазии до Камчатки

Как будут работать ЗАГСы в майские праздники?Как будут работать ЗАГСы в майские праздники?

"Амбициозен": в Перми состоялся конкурс молодых преподавателей"Амбициозен": в Перми состоялся конкурс молодых преподавателей

В большой прокат вышла военная драма «Девятаев»В большой прокат вышла военная драма «Девятаев»

В Перми проходит прямая линия по вопросам занятостиВ Перми проходит прямая линия по вопросам занятости

Пермь пишет «Диктант Победы»Пермь пишет «Диктант Победы»

В Прикамье приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войныВ Прикамье приводят в порядок мемориалы Великой Отечественной войны

Жители спросили губернатора про Черняевский лес и застройку стадиона "Молот"Жители спросили губернатора про Черняевский лес и застройку стадиона "Молот"

Занятость, досуг и летний отдых: какую поддержку оказывают пермским семьямЗанятость, досуг и летний отдых: какую поддержку оказывают пермским семьям

Пермь примет финальные матчи Кубка Владислава ТретьякаПермь примет финальные матчи Кубка Владислава Третьяка

Новый Звёздный: каким будет новый техноградНовый Звёздный: каким будет новый техноград

Губернатор проинспектирует вводимое жилье в ЖК "Любимов" в БерезникахГубернатор проинспектирует вводимое жилье в ЖК "Любимов" в Березниках

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.04.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.04.2021

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную