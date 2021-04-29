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Полиция задержала нелегального оружейника
Сыщикам стало известно о его причастности к изготовлению огнестрельного оружия. При обследовании жилища подозреваемого оперативники обнаружили ножи, 2 пистолета Макарова, один из них в разобранном виде, второй-охолощенный; магазин к пистолету ПМ, специальные приспособления для переделки гражданского оружия в боевое, пресс для снаряжения патронов и пулеулавливатель.
Незадолго до визита полицейских он оборудовал схрон в лесополосе на окраине Гремячинска.
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