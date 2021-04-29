Фонтаны Перми начнут свою работу с 1 мая
Это фонтаны на эспланаде (в 64-м квартале между улицами Крисанова и Борчанинова, а также в 68-м квартале между улицами Попова и Куйбышева у Законодательного собрания Пермского края), в саду им. 250-летия Перми, в сквере им. Олега Новосёлова, в сквере им. Дзержинского, в сквере у Пермского городского дворца культуры им. Солдатова, в парке культуры и отдыха им. Чехова, в сквере Уральских Добровольцев, по улице Ласьвинской, в Театральном саду, на бульваре Тихого Компроса, в сквере Розалии Землячки.
Как и прежде, в будни фонтаны будут радовать жителей и гостей города с 12:00, а в выходные и праздничные дни – с 09:00. На следующий день после каждых выходных и праздников на фонтанах будут проводиться профилактические работы, фонтаны будут работать с 18:00. На протяжении нерабочих и выходных дней с 1 по 10 мая они будут радовать жителей в режиме выходного дня.
Фонтан в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания будет давать одно представление в день – с 22:45 до 23:00. «Театральный фонтан» в 64-м квартале у Пермского академического Театра-Театра – с 21:45 до 22:00.
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