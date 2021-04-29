Новый Звёздный: каким будет новый техноград

В Перми «Роскосмос» презентовал концепцию жилого квартала инновационного кластера «Новый Звездный». Здесь госкорпорация возводит несколько крупных промышленных объектов, в том числе цех по сборке новейшего космического двигателя «РД-191» для ракетоносителя «Ангара». Проверку на ударную вязкость изделие прошло успешно. Через заготовительное производство компании «Протон-ПМ» проходят все материалы, поступающие на предприятие. Низкое качество материалов не допустимо. Речь идет о ракетно-космической технике.Здесь изготавливают агрегаты двигателя РД-191 для ракетоносителя «Ангара». В этом году на предприятии планируют завершить строительство основного производственного корпуса.44 тысячи квадратных метров. Строительство корпуса ведется активными темпами. Здесь разместят цех по окончательной сборке двигателей.Новое производство на «Протоне» - один из приоритетных инвестпроектов региона. По словам директора Ивана Краснова, при его создании формируются цифровая среда и новое качество рабочих мест.Иван Краснов, директор ПАО «Протон-ПМ»: "С абсолютной уверенностью можно говорить, что в 2022 году мы этот объект введем в эксплуатацию. Это позволит нам реализовать самую главную стратегическую задачу — увеличение выручки за счет обеспечения конкурентоспособной цены двигателя".Привлечь к работе планируется больше 1200 сотрудников. Для них в микрорайоне Новые Ляды запланировано строительство доступного и комфортного жилья, развитие социальных объектов. Делается это при поддержке краевых властей в рамках соглашения с госкорпорацией «Роскосмос».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это примерно в перспективе 29 домов, более 50 тысяч квадратных метров жилья. Мы близки к подаче заявки на реализацию корпуса школы. Это первое. Второе - я поручил коллегам до конца июня месяца определиться с конфигурацией нового детского садика".Деньги на строительство предоставит ДОМ.РФ. Ранее об этом договорились губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и директор государственного финансового института Виталий Мутко. Сотрудники ждут.Ирина Шипуля, контролёр станочных и слесарных работ цеха №74 «АО Протон»: "Мы все с большим нетерпением ждем этого. Новые Ляды у нас так же развиваются, как и наше предприятие".Организовать серийное производство «РД-191» планируется уже в 2023 году. Ежегодно пермское предприятие будет способно производить до 40 двигателей для «Ангары».