Нефтяники помогают Чернушинскому округу

Новую школу, детский сад и современный стадион построят в этом году в Чернушке. Об этом было заявлено на сходе жителей в селе Тауш, где обсудили планы округа. Участие во встрече приняли и пермские нефтяники, которые ежегодно вкладывают миллионы рублей в развитие социальной инфраструктуры Пермского края.Алексей Инюткин, начальник Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Люди очень истосковались по таким встречам, потому что в прошлом году, по понятным причинам ничего подобного не проводилось, а помимо обсуждения планов на предстоящий год, важно выслушать администрацию с отчётом о проделанной работе".При этом речь идёт и о больших городах, и о сёлах и деревнях. Например, собрание в Тауше состоялось в сельском доме культуры, построенном нефтяниками. Появление нового ДК заметно оживило село - в клубе занимаются взрослые и дети, здесь проходят концерты и вот такие встречи. Вообще в рамках соглашения между «ЛУКОЙЛом» и краем только в Чернушинском округе на сегодняшний день построено 6 сельских ДК, ещё четыре капитально отремонтированы.Ирина Кулясова, житель с. Тауш: "Кружков у нас здесь десять, занимаются ребята от семи до четырнадцати лет, есть клубы и для пенсионеров, для любого возраста, любой человек может прийти, найти себе какое-то интересное дело и заняться им".