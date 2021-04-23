В Перми открылся амбулаторный онкологический центр. Здесь будут делать диагностику и химиотерапию. Кабинет химиотерапии и стационар для лечения пациентов находятся по улице Пушкина, 109.В клинике МЕДСИ в торжественной обстановке открыли амбулаторный онкологический центр. Теперь здесь доступно все - от диагностики до лечения онкологических заболеваний.Наталья Пичкалёва привыкла следить за своим здоровьем. Вот и сейчас решила пройти полное обследование. Хочет удостовериться, что у неё нет злокачественных образований.Наталья Пичкалева: "Для меня важно вовремя пройти диагностику и получить лечение — это залог того, чтобы вовремя остановить болезнь".В МЕДСИ будут проводить химиотерапию людям, как с впервые выявленной патологией, так и пациентам, продолжающим лечение.Лев Гущенский, главный врач клиники «МЕДСИ» на ул. Пушкина 109: "Используется персонифицированный подход к выбору терапии с учётом индивидуальных особенностей опухоли и её состава, роста и иммуногистохимических свойств".Центр оснащен современным оборудованием. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, владеющие передовыми методиками выявления и лечения злокачественных новообразований. Ксения Белоконь, главный врач Клиники «МЕДСИ» на ул. Петропавловская: "В клинике проводится имплантация импортными порт системами для бесперебойного доступа для проведения химиотерапии. Это обеспечивает надежное внутривенное введение химиопрепаратов, которые можно проводить от 3 месяцев до 3 лет".Врачи центра будут работать в рамках единых протоколов лечения совместно с экспертами Международного центра онкологии.Обращаясь в клинику МЕДСИ, все пациенты имеют дополнительное преимущество. Получить лечение они могут не только в клиниках Перми, а также города Москвы.Систему для бесперебойного доступа для проведения химиотерапии оценили и представители Минздрава.Денис Михайленко, заместитель министра здравоохранения Пермского края: "То, что мы увидели сегодня, это, конечно, космос. Это уже не будущее, это настоящее. Это очень серьезно повлияет на постановку диагноза, на своевременное назначение лечения. А значит, поможет сохранить жизнь пациентам".МЕДСИ делает современные технологии доступными для своих пациентов в оказании онкологической помощи. Кабинет химиотерапии и стационар для лечения пациентов находятся по улице Пушкина, 109.