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Северное кладбище закрывается. Где теперь хоронить усопших?
Северное кладбище стало общегородским с 1982 года, после закрытия Южного. Вся территория разбита на кварталы, их более 330. Впервые захоронения здесь приостановили еще в 2015 году в связи с нехваткой места. После освоения резервных площадей в 2016-м погребения возобновились. Сейчас городские власти готовят к открытию новое кладбище Восточное, также есть участки на других погостах Перми. Владимир Чашкин, заместитель директора ПМУП «Ритуальные услуги»: "Альтернатива есть, на данный момент на территории Перми работает еще три кладбища. Это Банная гора, Новое Головановское и Заозерье. На кладбище Заозерском на данный момент есть подготовленные общие площади для захоронений".
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