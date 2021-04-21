Северное кладбище закрывается. Где теперь хоронить усопших?

В администрации Перми сообщили, что с 12 мая Северное кладбище меняет режим работы. Новые погребения здесь больше проводиться не будут. При этом не отменяются подзахоронения к родственникам, если возраст могилы больше 15 лет. Причина такого решения — достижение пределов, установленных Генеральным планом города. Сейчас Северное кладбище занимает 250 гектаров и является одним из крупнейших в стране. Ирина Форсюк, член правления Пермского молодёжного центра: "Оно самое большое практически в Европе, второе в России. Разрослось до неимоверных размеров, о чем в принципе население города начало сильно переживать, потому что это превратилось в настоящий город мертвых уже, и масштабы кладбища какие-то нереальные стали".Северное кладбище стало общегородским с 1982 года, после закрытия Южного. Вся территория разбита на кварталы, их более 330. Впервые захоронения здесь приостановили еще в 2015 году в связи с нехваткой места. После освоения резервных площадей в 2016-м погребения возобновились. Сейчас городские власти готовят к открытию новое кладбище Восточное, также есть участки на других погостах Перми. Владимир Чашкин, заместитель директора ПМУП «Ритуальные услуги»: "Альтернатива есть, на данный момент на территории Перми работает еще три кладбища. Это Банная гора, Новое Головановское и Заозерье. На кладбище Заозерском на данный момент есть подготовленные общие площади для захоронений".