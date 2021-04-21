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Частные детские сады смогут получить господдержку до 500 тысяч рублей
Чтобы претендовать на субсидию и вступление в реестр социальных предприятий, владельцам частных детских садов и образовательных центров достаточно предоставить всего четыре документа: заявление на вступление в реестр, сведения об осуществлении деятельности, справку о доходах за 2020 год и отчет о социальном воздействии.
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