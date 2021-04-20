Возвращение блудного попугая: маленькому Риччи помогли вернуться домой

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И вот случилось чудо. Попугайчика в пяти километрах от дома нашел и обогрел вахтер на Бульваре Гагарина, 52. Несмотря на ночные заморозки, птичка улетела так далеко. Хорошо, что всё закончилось благополучно.
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