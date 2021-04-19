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Определены подрядчики на проектирование трех проблемных домов в Перми

Подведены итоги конкурсов на проведение проектно-изыскательских работ по проблемным домам на ул. Кировоградской, 68а, ул. Ушакова, 34 и пр. Декабристов, 97. Контракты с победителями будут заключены в течение 20 дней при условии предоставления обеспечения.
В конкурсе по дому на ул. Кировоградской, 68а приняли участие 5 компаний. Победителем стало ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ», предложившее выполнить работы за 14 473 045,55 руб. Компания зарегистрирована в 2010 году, основной вид деятельности – инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, строительный контроль и авторский надзор.
На проектирование дома по ул. Ушакова, 34 заявились 6 компаний. Победило ООО «ПРОФПРЕКТ», подрядчик готов выполнить работы за 10 890 000 руб. Компания зарегистрирована в 2012 году и специализируется в области строительства, связанной с созданием архитектурных объектов.
В конкурсе по дому на пр. Декабристов, 97 приняли участие 4 компании. Победителем стало ООО «ПЕРМОБЛПРОЕКТ», предложившее выполнить работы за 11 200 000 руб. Компания зарегистрирована в 1997 году, основной вид деятельности – деятельность в области архитектуры.
Подрядчики должны будут провести обследование технического состояния домов, на основании полученных итогов разработать проектно-сметную документацию. На проведение работ отводится 10,5 месяцев с даты заключения договора. Подрядчики в соответствии с условиями договоров также обязаны осуществить сопровождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, срок экспертизы не более 50 рабочих дней.
Достроить три дома планируется до конца 2023 года. Конкурсы на строительство будут объявлены после завершения проектирования. Со сдачей домов будут восстановлены права дольщиков 309 жилых помещений.

Опубликовано: 19.04.2021 в 16:29 в рубрике - Вести Пермь

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