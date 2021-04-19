Всё в дыму: недалеко от Чайковского произошел пожар
В социальный сетях сообщают, что недалеко от Чайковского произошло сильное возгорание сухой травы. Огонь начал бушевать в районе деревни Гаревая и почти дошел до населенного пункта Большой Букор. Был риск воспламенения близлежащих лесов. Пожар удалось потушить.По неофициальной информации, причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Подозреваемый установлен.
Между тем, с сегодняшнего дня в 33-х муниципальных образованиях Пермского края введен противопожарный период. В частности, запрещено жечь сухую траву.
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