Пермский край и "Метафракс" подписали «дорожную карту» о взаимодействии

На Пермском инженерно-промышленном форуме губернатор Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО "Метафракс" Владимир Даут подписали «дорожную карту» о взаимодействии в развитии промкооперации и меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.Кроме того, регион при поддержки химического предприятия будет расширять компетенции молодых специалистов на базе Уральского химико-технологического колледжа.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Подписание подобных соглашений позволяет нам, уверенно смотреть в будущее, сточки зрения создания новых промышленных производств, и создание новых рабочих мест, и увеличению налогооблагаемой базы, и поступлению в бюджет для того, чтобы мы исполняли все социальные обязательства".Владимир Даут, генеральный директор ПАО «Метафракс»: "Любое предприятие не может жить и работать в одиночку, поэтому оно связано десятками, сотнями нитей по промкооперации, тем более, что наш Пермский край - промышленный край". Также для решения задач развития промышленности и укрепления экономики способствует проект «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» – это законодательная поддержка через фракцию партии в Госдуме субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование федеральной карты промпредприятий России, а также единого федерального реестра перспективных проектов «Локомотивов роста». Так, одним из лидеров проекта в сентябре 2020 года была выбрана дочерняя компания предприятия «Метафракс» – «МетаТрансСтрой», специалисты которой участвуют в строительстве новых объектов, ведут ремонтные работы в корпусах, занимаются благоустройством. Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс», депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Для нас очень важно найти и развивать, для нас очень важно развивать какие-то смежные технологии, чтобы поддержать себя и снежников это очень важно, а также взаимодействие с большими предприятиями".За 25 лет «Метафракс Групп» из монопродуктового завода превратился в многопрофильную компанию с активами на Урале и далеко за его пределами, с годовым оборотом, превышающим 60 миллиардов рублей и общим числом сотрудников – более трех тысяч человек.