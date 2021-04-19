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← В Перми открыта «горячая линия» по комплектованию детсадов

В Перми тестируют "умный" светофор

В Перми начали тестировать технологии для создания приоритета движению общественного транспорта. «Умный светофор» появился на пересечении улиц Куйбышева и Лодыгина. Он распознаёт приближение трамвая к перекрёстку. Затем устройство либо продлевает зеленую фазу, либо быстрее переключает сигнал с красного на зелёный, чтобы трамвай успел проехать. Разработчик системы – пермская компания «Fort Telecom».
Аналогичные интеллектуальные системы в будущем планируется использовать для регулирования движения беспилотных автомобилей. Благодаря подобным технологиям эффективность обычных перекрёстков может увеличиться.

Опубликовано: 19.04.2021 в 14:25 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми открыта «горячая линия» по комплектованию детсадов

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