В Перми открыта «горячая линия» по комплектованию детсадов

19 апреля в городском департаменте образования начала работу «горячая линия» по вопросам комплектования детских садов на новый 2021-2022 учебный год. Специалисты ответят на вопросы родителей дошколят.С 16 апреля началась процедура уведомления родителей (законных представителей) о предоставленном месте в детском саду. Информацию о том, в каком детском саду ребёнку предоставлено место, можно получить через личный кабинет пользователя на «Дошкольном портале». Также об этом родителей уведомит специалист детского сада. Комплектование детских садов завершится 31 мая.В период комплектования места будут предоставлены детям, родившимся до 31 декабря 2018 года и 2019 года рождения льготной категории граждан. Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление мест детям в муниципальных образовательных учреждениях, содержится в постановлениях администрации города Перми №112 от 01.03.2013 и №160 от 27.03.2015. Тексты постановлений размещены на «Дошкольном портале» в разделе «Нормативные документы».Более подробную информацию можно получить, позвонив на телефон «горячей линии», а также в районных отделах образования по месту жительства. Работа «горячей линии» продлится до 23 апреля, задать вопросы родители могут по номеру: 210-96-14.