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В Перми открыта «горячая линия» по комплектованию детсадов
С 16 апреля началась процедура уведомления родителей (законных представителей) о предоставленном месте в детском саду. Информацию о том, в каком детском саду ребёнку предоставлено место, можно получить через личный кабинет пользователя на «Дошкольном портале». Также об этом родителей уведомит специалист детского сада. Комплектование детских садов завершится 31 мая.
В период комплектования места будут предоставлены детям, родившимся до 31 декабря 2018 года и 2019 года рождения льготной категории граждан. Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление мест детям в муниципальных образовательных учреждениях, содержится в постановлениях администрации города Перми №112 от 01.03.2013 и №160 от 27.03.2015. Тексты постановлений размещены на «Дошкольном портале» в разделе «Нормативные документы».
Более подробную информацию можно получить, позвонив на телефон «горячей линии», а также в районных отделах образования по месту жительства. Работа «горячей линии» продлится до 23 апреля, задать вопросы родители могут по номеру: 210-96-14.
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